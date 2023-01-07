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Erdoğan’dan gece yarısı 3 atama!

Erdoğan’dan gece yarısı 3 atama!
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe’yi Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararı ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu’na 3 kişi atadı.

Atama kararında “Helal Akreditasyon Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler recep tayyip erdoğan atama helal akreditasyon kurumu
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