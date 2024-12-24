Erdoğan'ın Suriyeliler için verdiği ''özel'' talimat ortaya çıktı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye giden Suriyelilerin 25 binin üzerinde olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler için verdiği talimatı da açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Türkiye'de yaşayan yabancı sayısıyla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" dedi. Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde ülkelerine döndüklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, buradan dönecek Suriyeliler için briket evler yapılmasıyla ilgili olarak bizi talimatlandırdı. STK'larla birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacak. Geri dönüşün zeminini hazırlamak için giriş-çıkış hakkı verilecek. Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık. 2 sınır kapısını yetkilendiriceğiz, sadece bu kapılardan giriş-çıkış yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Esad'ın Suriye'den kaçmasının ardından Türkiye'den kaç Suriyeli Suriye'ye döndü ?

54 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönen sığınmacı sayısıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

Yerlikaya, "Esad kaçtı sözü duyulduğu andan itibaren o heyecan, o gurur, o memleket özlemi Suriyelileri kendiliğinden, hiçbir müdahale olmadan 4.136 aile toplam 23.440 kişiyi ülkesine döndürdü. Bugün dahil değil, bugünkü sayıyı da eklersek 25 bini aşıyor" şeklinde konuştu.

Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini söyledi.