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  3. 25 Haziran 2020 08:39

Eren Bülbül'ün ailesine verilen evle ilgili soruya yanıt veremedi

Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katılan Dr. Sinan Oğan, 2017 yılında Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesine verilen evin anahtarını sordu. AK Partili Resul Tosun, Oğan'ın sorusu karşısında cevap bile veremedi.

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TÜRKSAM Başkanı ve MHP 24. Dönem Milletvekili Dr. Sinan Oğan, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu oldu.

Dr. Oğan, katıldığı canlı yayında, programın bir diğer konuğu olan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun’a Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesine verilen evin anahtarını sordu. AK Partili Resul Tosun, Dr. Oğan’ın sorusu karşısında cevap veremedi.

Dr. Sinan Oğan şöyle konuştu:

“Sağ elin verdiğini, sol el görmemelidir ama aklıma hemen Resul Tosun konuşurken, şehidimiz Eren’in ailesine verilen evin anahtarı şöyle gözümün önüne sinema şeridi gibi geçti. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi nasıl verildiğini?”

Gazeteci yazar Gürkan Hacır ise, Oğan’ın sorusuna, “Bir kere her şey ve konuşmak için erken. 1 yıl doldu” şeklinde yanıt verdi.

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