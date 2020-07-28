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  3. 28 Temmuz 2020 12:15

Erkek öğrenci kadına şiddete farkındalık oluşturmak için etek giydi

Kadına şiddete farkındalık oluşturmak için etek giyen Furkan Demir, Eskişehir’in en işlek caddelerinden birinde pankart açarak yaşananlara tepki gösterdi.

Erkek öğrenci kadına şiddete farkındalık oluşturmak için etek giydi
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Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi olan Furkan Demir, arkadaşları ile birlikte farkındalık oluşturmak istedi. Eskişehir İsmet İnönü Caddesi’nde etek giyen Demir, arkadaşları ile birlikte pankart açtı. 

Çevredeki vatandaşlar, durumu telefonları ile kayıt altına alırken, sosyal medyada verilen tepkilerden daha farklı bir şey yapmak istediğini söyleyen Demir, insanların ilgisini çekmek için etek giydiğini ifade etti.

‘Sosyal medyadakinden daha farklı bir şey yapmak istedim’

Etek ve bluz giyerek kadına şiddete karşı tepkisini ortaya koyduğunu aktaran Furkan Demir, şunları kaydetti:

“Son zamanlarda artan kadına şiddet, taciz, tecavüz ve özellikle öldürülme olaylarına bir tepki göstermek istedim. Sosyal medyada herkes tepkisini gösteriyor, yazıyor, çiziyor. Ama daha farklı bir farkındalık oluşturması gerektiğine inandığım için böyle bir şeye kalkıştım. Toplanıp pankart açacağız ama bunu daha dikkat çekecek bir şekilde yapabilmek için böyle giyinmeliyim dedim. Bugün etek ve üstüme bluz giyerek hazırlığımızı yapıp, tepkimizi dile getirdik.

Umuyorum ki, böyle bir konu hakkında bir farkındalık oluşturmak zorunda kalmayız. Bu en büyük temennim. 

Çünkü ben bir erkek olarak Eskişehir gibi güvenilir şehirler sıralamasında derece yapmış bir şehirde dahi gece yarısı ‘Başıma bir şey gelir mi?’ tedirginliği yaşıyorken, bir kadına adres sorarken veya arkasından yürürken ‘Acaba tedirgin olacak mı?’, ‘Korkacak mı?’ tedirginliğini hissedip bu psikolojiyi yaşıyorsam, bir kadının yaşadığı psikolojiyi hiç düşünemiyorum.”
 
 
 

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