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Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu

Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu
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Siyaset arenasında erken seçim tartışmaları sürerken Reform Enstitüsü tarafından yapılan son genel seçim anketinde kazanan partiler ile kaybeden partiler belli oldu. İşte partilerin olası bir erken seçimdeki oy oranları.

Reform Enstitüsü, 15-18 Mayıs'ta 6 bin 900 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı. 5 bölgede yapılan ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarıyla birlikte Reform Enstitüsü tarafından paylaşılan seçim anket analizine göre,

1. AK Parti 2024'te yaşadığından daha büyük bir oy kaybı yaşamıyor. 
2. 31 Mart tablosu kalıcı olamaya aday görünüyor. 
3. CHP siyasetin yeni kutup yıldızı. Seçmenlerimi en çok koruyan ve dışarıdan oy toplayan parti olmayı sürdürüyor. 
4. İYİ Parti seçmeninin 3'te 2'sini kaybetmiş. Toparlanması kolay görünmüyor.
5. MHP seçmenlerinim ancak yüzde 40'ını koruyabiliyor. 
6. Yerel seçimlerde CHP'ye oy verip genel seçimde partisine en çok dönen grup DEM.

Ankette kararsızlar dağıtılmada oy oranları verildi. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 30

AK Parti: Yüzde 25,6

DEM: Yüzde 6,2

MHP: Yüzde 5,1

Yeniden Refah: Yüzde 4,2

İYİ Parti: Yüzde 3,4

Zafer: Yüzde 2,6

TİP: Yüzde 0,7.

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