Ermeni Patrikliği'nden askerlere dua !
Ermeni Patrikliği'nden askerlere dua !
Tamamlanınca en büyüğü olacak ! 11 rekor...
Tamamlanınca en büyüğü olacak ! 11 rekor...
Rusya'dan önemli Suriye açıklaması
Rusya'dan önemli Suriye açıklaması
Afrin operasyonu sonrası Dolar kritik seviyede !
Afrin operasyonu sonrası Dolar kritik seviyede !
Terör örgütünden Kilis'e bir roket daha !
Terör örgütünden Kilis'e bir roket daha !
Ünlü Youtuber ne kadar kazandığını açıkladı !
Ünlü Youtuber ne kadar kazandığını açıkladı !
İngiltere'den Afrin operasyonu hakkında açıklama
İngiltere'den Afrin operasyonu hakkında açıklama
Apple'dan iPhone X için flaş karar !
Apple'dan iPhone X için flaş karar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ocak 2018 23:31

Ermeni Patrikliği'nden askerlere dua !

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerlere başarı dileyerek dua etti.

Ermeni Patrikliği'nden askerlere dua !
A+ A-

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'e başarılar dileyerek, dua etti.
 
Patriklikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, TSK'ya Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar diler, terör hareketinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz. Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin."

mehmetçik , türkiye , ermeni , patrik , dua , zeytin dalı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM