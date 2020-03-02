Eski AK Partili'den nankör Suriyeliye tepki !

Türkiye'nin göçmenler için sınır kapılarındaki tedbirleri kaldırması ile binlerce göçmen Avrupa'ya gidebilmek için Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarına dayandı.

Günlerdir sınırı geçmek için bekleyen Suriyeli bir geç ise bir kameraya yaptığı açıklamada "Siz hep kendinizi düşündünüz, hiçbir şey kazanmadık, Türkiye dışında hayat çok güzel, sanki biz size 'gelin bizi kurtarın' dedik." diyerek kendilerine yönelik yapılan "Bizim askerlerimiz sizin içn savaşıyor, siz buradasınız" şeklindeki tepkilere yanıt verdi.

ŞAMİL TAYYAR: ŞU SOYTARIYI HEMEN SURİYE'YE GERİ BIRAKIN

Suriyeli göçmenin sözlerine tepki gösteren eksi AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "8 yıl önce varil bombalarından kaçıp Türkiye’ye sığınmış. Şimdi ‘sanki bizi kurtarın dedik’ diyor. Hükümete çağrım olsun; şu soytarıyı hemen Suriye’ye geri bırakın. Artık bu ülkede aldığı nefes, kursağından geçen lokma haramdır." diyerek Suriyeli sığınmacının ülkesine iade edilmesi çağrısında bulundu.