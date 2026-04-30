  Eski belediye başkanı Hasbi Dede'ye tacizden hapis cezası

Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hasbi Dede’nin taciz suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Giresun'un Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve lise öğrencisi E.T.’ye (16) karşı 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılanan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen davanın üçüncü karar duruşmasına tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Savunmaların alınmasının ardından verilen arada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, Hasbi Dede’nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu işlediğini sabit görerek 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı bildirildi. Ayrıca "suç üstlenme" suçundan da mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

Öte yandan, sanığın telefonundan gönderilen mesajı kendisinin yazdığını beyan ederek suçu üstlenen kızı A.D.'ye "suç üstlenme" suçundan 4 ay hapis cezası verildi. Söz konusu ceza, indirim uygulanarak 16 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan mağdur E.T.’un avukatı Sena Nur Sarıal, verilen kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, "Mahkeme, sanığın suçu işlediğini sabit görerek 1 yıl 6 ay mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasını geri bırakmama kararı verdi. Müvekkilimiz için adalet yerini buldu. Bu kararın benzer durumlar yaşayan ve sesini çıkaramayan kişiler için önemli bir örnek olacağına inanıyoruz" dedi.

Mağdurun amcası M.T. ise, adaletin tecelli ettiğini ifade ederek, "Bu tür olaylara sessiz kalanların da sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin yerini bulması bizim için önemliydi" diye konuştu.

Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen E.T., bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda partiden ihraç edilmişti.

İHA

