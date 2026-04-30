  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti!

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararname ile Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir valiliklerinde görev değişimi yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni isim otururken, 7 ilin emniyet müdürü ve kritik bürokratik kadrolarda da kapsamlı görev değişikliklerine gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026/123 ve 124 sayılı kararlar neticesinde, Türkiye’nin üst düzey bürokrasi kadrolarında kapsamlı bir değişim gerçekleşti. Başta Ankara olmak üzere 4 ilin valisi değişirken, emniyet teşkilatının tepe yönetiminde de yeni görevlendirmeler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Bayrak Değişimi

Yeni kararnameyle, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş merkeze (İçişleri Bakanlığı emrine) çekildi. Boşalan bu kritik koltuğa Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Nevşehir Valiliği görevine ise Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök getirildi.

Ankara ve Aydın Valiliklerinde Yeni İsimler

Kararnameye göre valiliklerdeki zincirleme atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliği görevine getirildi.
Ankara Valisi olarak görev yapan Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına seçildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valisi oldu.
Adıyaman Valiliği’ne ise Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük atandı.

7 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Emniyet teşkilatında Ankara, Mersin ve Siirt emniyet müdürleri merkeze çekilirken; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı. Diğer atamalar ise şöyle gerçekleşti:

Konya: Necmettin Koç
Mersin: Fahri Aktaş
Manisa: Adnan Karayel
Elazığ: Aydın Karan
Yozgat: Tuncay Pekin
Siirt: Mehmet Özdemir

MGK ve Bakanlıklarda Üst Düzey Atamalar

Bürokrasideki değişim sadece saha görevleriyle sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ise Mehmet Levent Kepçeli getirildi. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

Etiketler Vali atamaları Resmi Gazete atamalar Ali Fidan Yakup Canbolat Ankara Valisi Emniyet Genel Müdürü Maksut Yüksek cumhurbaşkanlığı kararnamesi Hüseyin Kök
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
