  1. Anasayfa
  2. Güncel
Canlı yayında çok konuşulacak mutlak butlan iddiası: ''Kılıçdaroğlu ve ekibi geri dönecek!''

Güncelleme:

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik usulsüzlük iddiaları yargıya taşınırken, Ankara kulisleri "mutlak butlan" kararına kilitlendi. Gazeteci Fatih Atik katıldığı canlı yayında İstinaf Mahkemesi’nin mevcut yönetimi düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden göreve iade edebileceği senaryonun detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin devam eden "iptal davası"yla ilgili bu iddia olay oldu.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara'daki hakim görüşün, mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması ve Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına gelmesi olduğunu öne sürdü.

Sürecin teknik detaylarına dikkat çeken Atik, İstinaf Mahkemesi’nin karar vermek için mutlaka bir duruşma günü beklemesine gerek olmadığını vurguladı.

Mahkemenin yetkisi dahilinde kararın her an UYAP sistemine yüklenebileceği ifade ediliyor. Eğer beklenen "tedbirli butlan" kararı çıkarsa, mevcut yönetim hiç görev yapmamış sayılacak ve parti hukuken kurultay öncesi döneme geri dönecek.

Kılıçdaroğlu dönemi yeniden mi başlıyor?

Olası bir iptal kararı durumunda, CHP’de Özgür Özel ve yönetim ekibinin tüm yetkileri sona erecek. Bu senaryoda parti yönetimi, doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki ekibine devredilecek. Siyasi analizler, bu durumun CHP içinde büyük bir hukuki ve siyasi kırılma yaratabileceğine işaret ediyor.

Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Etiketler CHP kurultay davası kemal kılıçdaroğlu özgür özel fatih atik mutlak butlan İstinaf Mahkemesi mahkeme kararı siyaset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
