  4. Muğla'da çifte kadın cinayeti! 2 genç kadını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı!

Muğla'da çifte kadın cinayeti! 2 genç kadını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı!

Muğla’da alacak-verecek meselesi iddiasıyla çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Bir otelin önünde biri 25 diğeri 32 yaşındaki 2 kadına kurşun yağdırıp öldüren zanlı olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından kıskıvrak yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı.

Muğla’nın Ortaca ilçesi, akşam saatlerinde sokak ortasında işlenen korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, aralarında maddi anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen şahısların tartışması, bir otelin girişinde kanlı bir çatışmaya dönüştü. Olayda 25 ve 32 yaşlarındaki iki kadın yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi. 53 yaşındaki E.C., henüz belirlenemeyen bir borç meselesi nedeniyle S.Y. ve H.Y. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yanındaki tabancayı ateşleyen E.C., iki kadını hedef alarak kurşun yağdırdı ve ardından otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, 25 yaşındaki S.Y.’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan 32 yaşındaki H.Y. ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Cinayet zanlısı E.C., olaydan kısa süre sonra emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu otomobiliyle sıkıştırılan saldırgan, kaçacak yolu kalmadığını anlayınca aynı silahla kendini göğsünden vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan zanlının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Adli makamlar, cinayetin arka planındaki "alacak-verecek" iddiasını derinlemesine araştırırken, hayatını kaybeden kadınların cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA

Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Etiketler  Muğla ortaca cinayet silahlı saldırı kadın cinayeti alacak verecek kavgası video devlet hastanesi
