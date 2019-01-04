Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
TOKİ'den dar gelirliler için konut müjdesi
TOKİ'den dar gelirliler için konut müjdesi
Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt
Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt
Samsung telefonu olanlar dikkat ! Resmen başladı
Samsung telefonu olanlar dikkat ! Resmen başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 21:48

Esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi

Muğla'da çok miktarda uyuşturucu madde ile esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi.

Esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi
A+ A-

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çok miktarda uyuşturucu madde ile esrarlı kek ve tereyağının ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Devlet Hastanesi civarında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine, bölgede çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucunun F.P. tarafından satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, F.P'yi ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin uyuşturucuyu sattığı İ.T'nin üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun yetiştirildiği Gümbet Mahallesi'ndeki iki ayrı eve düzenlenen operasyonda ev sahipleri M.Ç. ve A.C.T. de gözaltına alındı.

SKUNK KÖKÜ VE BİTKİSİ

Evlerdeki aramada, çok miktarda skunk kökü ve bitkisi ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan sisteme ait materyaller, 6 dilim halinde 630 gramlık esrarlı kek ve 765 gram esrarlı tereyağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.P, M.Ç. ve A.C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

muğla , esrarlı kek , esrarlı tereyağı , tereyağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM