Etçi Nusret'i köylüleri anlattı

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen haber sitesi Rudaw Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünden olan Nusret’in yakınlarıyla görüştü.

FAİK'İN OĞLUDUR

Nusret’in teyzesi Kiraz Vergül, “Nusret bizim köylümüz. Faik’in oğludur. Kayınvalidem Emine’nin torunudur. Ona Tete derlerdi. Aso’nun torunudur. Nusret Kürt’tür" diye konuştu. Diğer teyze Yaşar Vergül “Hepsi emek verdi. Babalarını alıp gittiler, çalıştılar” diyor.

Köylüleri, Nusret’in doğduğu evi göstererek 2 yaşına kadar burada kaldığını söylüyor. Yakın akrabaları halen köyde.

Nusret’in kuzeni Şevket Gökçe, şunları söyledi: “Nusret, amcamın oğludur. 80’li yıllarda burdan göç ettiler. İstanbul’a gidip babalarıyla birlikte çalıştılar. İşlerini sürdürüp bugünlere kadar geldiler.”

Diğer kuzeni Mehmet Gökçe, “Onu çok seviyorum. Amca çocuklarıyız. Ancak onlar şimdi İstanbul’da biz köydeyiz” dedi.

'ŞİMDİ ZİRVEYE ULAŞTI MAŞALLAH'

Nusret'in bir diğer yakını Hacı Adil Gökçe ise şunları söyledi: “Nusret’in ailesi yoksuldu. Bu evde büyüdü. Ben de bakkaldım. Adım Hacı Adil, onlar beni tanıyor. Faik benim arkadaşım. Bakkala gelip veresiye çay ve şeker alıyorlardı. Şimdi ise zirveye ulaştı maşallah. Yemek yapıyor, şöyle tuz döküyor”

KÖYÜNDE KÜLLİYE YAPIYOR

Nusret, yıllar önce taşındığı köyünü unutmamış. En son köyde bir külliyenin temellerini attı. Temel atma törenine ise telekonferans sistemi ile katıldı.

'OĞLUM BAZEN ARABAYLA DÜKKANA GÖTÜRÜYOR'

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Faik Gökçe, “Nusret köydeyken 2-3 yaşlarındaydı. Sonra ben gitmeye karar verdim. Belki köylülerini iyi tanımıyordur. İşinde çok iyiydi. İnsanların sözlerine kulak asmıyordu. Bazen beni arayıp arabayla dükkana götürüyor. Orada yemek yiyorum” diye konuştu.

Telekonferans yoluyla Rûdaw’a konuşan Nusret ise “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iftar programında olmayı çok isterdim ama maalesef işlerden fırsat bulamadım. Tekrardan herkese teşekkürler” dedi.