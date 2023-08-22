Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı

Ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Zonguldak'ta kirada oturan aile ile daireyi boşaltmaları isteyen ev sahibi arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, Bağlık Mahallesi, Tezel Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 6 yıldır kiracı olarak S. Ç.’nin evinde oturan A. ailesinin, bin TL olan kira bedeli, 2023 yılı başında yeniden imzaladıkları sözleşme ile bin 500 TL yapıldı. Bir süre sonra ev sahibi S.Ç., kiracısından evden çıkmasını talep etti. Ev sahibi S.Ç. ile A. çifti arasında bu nedenle anlaşmazlık çıktı. 3 gün önce ev sahibi S.Ç., eşi T.Ç. ve oğulları, A. çiftinin kapısına gitti. Kapıda ev sahibinin eşi T.Ç. ile V.A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer aile bireyleri de dahil oldu. Dairenin güvenlik kamerasına yansıyan kavgada B.A., eşi V. ile babası N.A. hafif yaralandı. Olayın ardından taraflar polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. A. çifti, Ereğli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ev sahipleri hakkında uzaklaştırma kararı almak için suç duyurusunda bulundu.

'APARTMANI AYAĞA KALDIRDI, KAPIYI YUMRUKLADI'

V.A., ev sahibinin eşi T.Ç.’nin kapısına gelip sözleşmeleri olmasına rağmen eve emlakçı getireceğini söylediğini ve sonrasında aralarında tartışma başladığını belirterek, “Saat 12.00 gibi kapı çaldı. İlk başta çocuğu salladığım için kapıyı açamadım. Israrlı bir şekilde zile bastı. Ben çocukla birlikte kapıyı açtım. Kapıyı açtığıma bana ‘Yarın emlakçı gelecek’ dedi. Ben de ‘Ne emlakçısı, sözleşme var’ dedim. Bana yüksek sesle ve ters bir şekilde ‘Ne sözleşmesinden bahsediyorsun sen’ dedi. Ben de polisi arayacağımı söyledim. Ben de kapıyı kapatmaya çalıştım. Kapıyı açmak için zorladı, zorla kapıyı kapattım. Kapıyı aç diye bağırdı. Apartmanı ayağa kaldırdı. Kapıyı yumrukladı. Eşim de gece vardiyasına gideceği için uyuyordu. Seslere uyandı. Eşim geldi, kendisine kapıyı açmamasını söyledim. Eşim kapıyı açtığında T.Ç., S.Ç. ve oğulları hepsi kapının önüne dolmuş, S.Ç., eşimin kolunu tutmuş dışarıya dövmek için çekmeye çalıştı. T.Ç. de bana saldırmaya çalışıyordu. Beni bu hale getirdi. Bunun üzerine ben polis ve akrabalarımı aradım” dedi.

'BAŞKA BİRİSİNE KİRAYA VERECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

B.A. ise ev sahibinin kendilerini evden çıkartıp daha yüksek bir kira bedeliyle, başkasına vermek istediğini öne sürerek, “Bunların niyeti belli. Bunlar bize açıkça saldırmaya gelmiş. Ben hiçbir zaman kavgadan gürültüden yana birisi değilim. Bize evi satacaklarını beyan ediyorlar. Fakat ben kendilerine inanmıyorum. Bir şekilde bizi oradan çıkartıp yüksek miktarda kiraya başka birisine kiraya vereceklerini düşünüyorum. Çünkü bu olay birinci değil. Üçüncü kez olunca ve saldırı olunca hukuki haklarımızı kullanmak zorunda kaldık” diye konuştu.

'ASIL O GÜN BENİM EŞİM DARBEDİLDİ

Ev sahibi S.Ç. ise “Olay günü eşim T., kiracının yanına giderek emlakçı geleceğini ve tabela asacağını söylemesi üzerine tartışmışlar. Asıl o gün benim eşim darbedildi. Ben ve eşim kiracılarımızdan şikayetçiyiz” dedi.

DHA