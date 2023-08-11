Evrendeki en uzak yıldızı keşfedildi

James Webb Uzay Teleskobu tarafından evrendeki en uzak yıldız tespit edildi. 'Earendel' adlı yıldızın, 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama'dan (Big Bang) yaklaşık bir milyar yıl sonra oluştuğu düşünülüyor.

James Webb Uzay Teleskobu, evrendeki en uzak yıldızı keşfetti. 'Earendel' adlı yıldızdan gelen ışığın James Webb Uzay Teleskobu'nun merceğine ulaşması 12.9 milyar yıl sürdü.

Bilim insanları Earendel'in şu anda dünyadan 28 milyar ışık yılı uzakta olduğunu hesapladılar.

Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası, Gündoğumu Yayı galaksisindeki Earendel'in "B" tipi bir yıldız olduğunu gösterdi.

Oldukça büyük bir yıldız olduğu ifade edilen Earendel'in, güneşten iki kat daha sıcak olduğu belirtildi. Earendel'in 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama'dan (Big Bang) yaklaşık bir milyar yıl sonra oluştuğu düşünülüyor.

NASA, keşfedilen yıldız ilişkin şunları kaydetti:

"Bu keşifler yıldız fiziğine evrenin yeni bir alanını ve bir zamanlar galaksilerin tespit edilebilen en küçük kozmik nesneler olduğu erken evreni inceleyen bilim insanlarına yeni bir konu açmıştır. Ekip, bunun yalnızca büyük patlamada yaratılan evrenin ham maddeleri olan hidrojen ve helyumdan oluşan ilk nesil yıldızlardan birinin tespit edilmesine yönelik bir adım olabileceği konusunda ihtiyatlı bir umuda sahip."

En uzak yıldız rekorunun bir önceki sahibi Hubble teleskobu tarafından tespit edilmiş ve büyük patlamadan yaklaşık 4 milyar yıl sonra gözlemlenmişti.