Ezber bozan karar! Kadın eşine nafaka ödeyecek

Diyarbakır'da 50 yıllık bir çiftin boşanma davası, ilginç bir kararla sonuçlandı. Mahkeme, evden ayrılıp çocuklarıyla yaşamaya başlayan 78 yaşındaki kadının eşine nafaka ödemesine karar verdi.

50 yıllık eşinin terk ettiği adam "maddi durumum kötü" dedi. Mahkeme; 78 yaşındaki kadının nafaka ödemesine karar verdi.

Diyarbakır'da yaşayan 50 yıllık çift, bir süre önce ayrıldı. 78 yaşındaki kadın, eşini terk edip çocuklarının yanına taşındı. Maddi geliri olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden eşi, nafaka davası açtı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi; emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

Dava sonucunda; kadının ayrıldığı eşine her ay 300 TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verildi. Kadının istinaf talebi de reddedildi.