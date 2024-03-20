Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ne düştü. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşuna katılan bir F-16 (Block 52+) savaş uçağının yerel saatle 13.29’da Ege Denizi’nin kuzeyindeki Arsura (Psathura) Adası açıklarında düştüğü bildirildi.

Pilotun fırlatma sistemini kullanarak paraşütle atlayıp kurtulduğu aktarıldı.

Helikopterle yeri tespit edilen pilotun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İHA