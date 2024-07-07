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Facianın eşiğinden dönüldü: Akaryakıt yüklü tanker alev aldı

Facianın eşiğinden dönüldü: Akaryakıt yüklü tanker alev aldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt taşıyan bir tanker devrildi. Devrilme sonrasında panik yaşandı ve tanker alev alarak yanmaya başladı.

Adıyaman'da sabah saat 07.15 civarında Kahta-Diyarbakır yolunun 23'üncü kilometresinde Mustafa Ç. yönetimdeki 01 ANH 373 plakalı yakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

 YANGIN BÜYÜDÜ TARLAYA SIÇRADI

Meydana gelen kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yolun kenarına devrilen tankerden araç sürücüsü yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede tankerden çıkan yangın yolun kenarındaki tarlaya sıçradı, yanındaki evin camı kırıldı.

 FACİAYA NEDEN OLACAKTI

Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından anız yangınının önüne geçildi. Yangından dolayı bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Etiketler alev yangın akaryakıt
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