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Fatih Altaylı AK Parti kulisindeki söylentiyi duyurdu

Fatih Altaylı AK Parti kulisindeki söylentiyi duyurdu
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Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti kulislerinde seçim sonuçlarına ilişkin "Genel merkezdeki ve saraydaki hava ikinci tura hazırlanalım yolunda" dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde veri akışında yaşanan karmaşa sonrasında partilerden karşılıklı olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

AK Parti kulisini paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti yönetimi seçimin 2. Tura kaldığını söylemeye başladı. Genel merkezdeki ve saraydaki hava 2. tura hazırlanalım yolunda."

Etiketler fatih altaylı seçim 2'nci tur ysk
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