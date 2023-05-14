Fatih Altaylı AK Parti kulisindeki söylentiyi duyurdu
Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti kulislerinde seçim sonuçlarına ilişkin "Genel merkezdeki ve saraydaki hava ikinci tura hazırlanalım yolunda" dedi.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde veri akışında yaşanan karmaşa sonrasında partilerden karşılıklı olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
AK Parti kulisini paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti yönetimi seçimin 2. Tura kaldığını söylemeye başladı. Genel merkezdeki ve saraydaki hava 2. tura hazırlanalım yolunda."
Ak Parti yönetimi seçimin 2. Tura kaldığını söylemeye başladı. Genel merkezdeki ve saraydaki hava 2. Tura hazırlanalım yolunda— Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) May 14, 2023
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