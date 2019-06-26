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  3. 26 Haziran 2019 10:33

Fatih Altaylı AK Parti'yi iktidardan düşürmenin yolunu açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Gülben Ergen'in yaptığı bir paylaşım üzerinden AK Parti'nin iktidardan nasıl düşürüleceğinin formülünü bugünkü köşe yazısında verdi.

Fatih Altaylı AK Parti'yi iktidardan düşürmenin yolunu açıkladı
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı Gülben Ergen'in, 2 ay arayla 2 seçimden de galip çıkan ve İStanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı rekor bir oy farkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin tepki görmesini eleştirdi.

Fatih Altaylı, bugünkü "350 bin Gülben" başlıklı yazısında, "Peki Gülben Ergen veya başkaları AK Parti’den uzaklaşmasalar, AK Parti nasıl iktidardan düşecek!" diye sordu. 

İşte Altaylı'nın yazısından dikkat çeken bölümler:

"Bir yandan AK Parti iktidardan düşsün, Tayyip Erdoğan dönemi bitsin istiyorlar, bir yandan da AK Parti’den uzaklaşanlara kızıyorlar.  İşte gördünüz, Ekrem İmamoğlu’na seçimi kazandıran ya da AK Parti’ye seçimi kaybettiren, AK Parti’den uzaklaşan 350 bin kişi oldu.  350 bin Gülben. Yahu AK Parti iktidar olmasın istiyorsanız Gülben Ergen’e sövmeyin. Gülben Ergenleri teşvik edin teşvik!"

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...

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