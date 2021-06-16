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Fatih Portakal, Erdoğan'ın ''Süleyman Soylu'' kararını açıkladı!

Fatih Portakal, Erdoğan'ın ''Süleyman Soylu'' kararını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Gazeteci Fatih Portakal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve sonrasında yaşananlar hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, katıldığı canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarının Cumhur İttifakı’nı zor durumda bıraktığını ve açıklamaların AK Partilileri dahi tatmin etmediğini savunan Portakal, Soylu’nun ilk Kabine değişiminde gideceğini söyledi.

 “DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEZ”

Fatih Portakal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 “Sedat Peker’in onca iddiasından sonra yaşananlar ortada. Kimileri ayıplı bir şekilde gidiyor. Çoğunluğu sessizce izliyor. Acaba ismim anılır mı korkusu yaşıyor? Ne rezil bir durum değil mi?

İçişleri bakanı Soylu’nun ittifakı yıprattığı aşikar. Peker’in iddialarına verdiği yanıtlar partililerini bile tatmin etmiyordur. Kabine değişikliğinde ilk gidecek olanlardan kanımca. Erdoğan bu duruma daha fazla tahammül edemez. Bahçeli ne yapar peki?”

Etiketler fatih portakal süleyman soylu recep tayyip erdoğan
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