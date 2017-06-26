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  3. 26 Haziran 2017 10:03

FETÖ'nün ByLock oyunu ortaya çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü raporu, FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'taki oyunlarını ortaya çıkardı.

FETÖ'nün ByLock oyunu ortaya çıkarıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu, FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'un kullanım aşamasındaki oyunları ortaya çıkardı.

Rapora göre FETÖ üyeleri, ByLock sistemi deşifre olmaya başlayınca Eagle ve Kakao Talk gibi sistemlere geçmeye başladı. Kullanıcılar Eagle ve Kakao Talk'ın şifrelerini ByLock üzerinden paylaştı. Rapordaki bilgilere göre Uygulama, Litvanya'daki bir sunucu kiralama hizmeti veren şirketten yapıldı ancak kiralama bedelleri başka bir sistem üzerinden yapıldı. Raporun bu bölümünde uygulamanın ticari boyutunun olmadığına da işaret edilerek FETÖ için özel olarak üretildiğine işaret edildi. Sistem, 46.166.160.137 IP adresinden hizmet sunarken sunucu yöneticisi, uygulamayı kullananların tespitini zorlaştırmak için 8 ilave IP adresi kiraladı.

Sabah

bylock , emniyet , deşifre , fetö