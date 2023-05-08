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FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına darbe

FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına darbe
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Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Etiketler fetö izdivaç gözaltı
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