Feyzioğlu'na çok ağır suçlama

Baro başkanları, toplantıda TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na sert eleştirilerde bulundu. Yoğun tartışmaların yaşandığı, zaman zaman gerilimin arttığı toplantıda, 53 baro kesin olarak çalışmaya karşı çıktı. 13 baro, sadece nispi temsil sistemini desteklerken, diğer barolar ise çekimser kaldı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre toplantıda, iktidarın çalışmasına karşı 80 baronun ortak bildiri yayımlaması üzerinde duruldu. Bu noktada bir başkan, Feyzioğlu’na “80 baro olarak biz ortaklaşıp açıklama hazırlarsak siz okur musunuz” diye sordu.

“Okumam” yanıtını veren Feyzioğlu’nun toplantıda nispi temsil sistemini savunduğunu, bu konuyu bazı baroların istediğine işaret etti. “Burada 80 baronun ortaklaşması yok. Ben Birlik başkanı olarak ortaklaşma olmayan bir yerde bir şey demem” diyen Feyzioğlu’nun, “Ben çoklu baro sistemine FETÖ projesi dedim. Nispi temsili kastetmedim” ifadesini kullandığı dile getirildi.

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun’un, yaptığı konuşmada Feyzioğlu’na yönelik sert eleştiriler yaparken “Yüzümüzdeki maskeleri çıkaralım, samimi olalım” dediği öğrenildi.

Bazı baro başkanları da Feyzioğlu’na, “Siz bu sürecin neresindesiniz, kimlerle görüştünüz, ne pazarlıklar yaptınız” diye sordu. Feyzioğlu’nun ise kendisinin de çalışmaların içeriğini basından öğrendiğini, özel bir bilgisinin olmadığını savunduğu kaydedildi.



