Freni boşalan iş makinesi pazarı savaş alanına çevirdi

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan korkunç bir kaza, pazar yerini adeta savaş alanına çevirdi. Frenleri boşalan ve kontrolden çıkan bir iş makinesi, yokuş aşağı hızla kayarak pazarın içine daldı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde freni boşalarak yokuş aşağıya kayan iş makinesi, caddeye kurulan pazarın içerisine daldı. Kaza sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda maddi hasar meydana geldi.

FRENİ BOŞALDI, GERİ GERİ KAYDI

Olay, ilçe merkezindeki Yeniköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yokuşta park halinde bulunan Şavşat Belediyesi’ne ait iş makinası freni boşalarak geri geri kaymaya başladı. O esnada caddede kurulu olan halk pazarında vatandaşlar alışveriş yapıyordu. İş makinesini kendi üstlerine doğru geldiğini fark eden vatandaşlar panikleyerek hemen oradan uzaklaştı. İş makinesi pazarın içerisindeki tezgâhları devirerek park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen olayda hafif yaralanan bir vatandaş için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan vatandaşı ambulans ile Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlar ve tezgahlarda maddi hasar oluştu.