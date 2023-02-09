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Gaziantep'te fırınlarda ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep'te fırınlarda ekmekler ücretsiz dağıtılacak
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem Gaziantep'i de sarstı. Bölgedeki yiyecek sıkıntısı devam ederken Gaziantep'te fırınların ücretsiz ekmek dağıtacağı açıklandı.

Gaziantep'te depremden etkilenen halkın gıdaya erişimi önündeki engeller aşılmaya çalışılıyor.

Bu aşamada Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.

Ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı'ndan karşılanacak
Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

İlimizdeki bütün fırınlarda üretilen ekmekler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Fırınlardan alınan ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Etiketler ekmek gaziantep deprem fırın
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