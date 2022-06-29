Geçiş garantili köprülerden, yollardan ''kaçak'' geçenler yanacak

Dolar kuruyla verilen astronomik geçiş garantileri nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekse de AK Parti iktidarının öve öve bitiremediği geçiş garantili projelerin "ceza tarifesi" de isyan ettirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki otoyollardan kaçak geçiş yapanlar 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde cezaya maruz kalmayacaklar.

Ödeme 45 gün içinde yapılırsa geçiş ücreti dahil bir katı tutarında idari para cezası alınacak.

Özel sektörün devletin geçiş garantisiyle işlettiği yollarda ise kaçak geçiş için, geçiş ücreti kadar para cezası kesilecek.

45 gün içinde ödeme yapılmaması halinde ise en az 15 gün önceden bildirimde bulunma şartıyla ücretin 4 katı kadar tutarı tahsil edecek.

Türkiye'de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan 4 otoyol, bir tünel ve 3 köprü bulunuyor. İşte o projeler:

- 1915 Çanakkale Köprüsü

- Ankara Niğde Otoyolu

- Avrasya Tüneli,

- Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu,

- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu

- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu

- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

- Osman Gazi Köprüsü,

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü,





