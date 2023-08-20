Gemide yangın paniği: 10 işçi hastanelik oldu

Kocaeli Serbest Bölge’de bulunan bir gemide yalıtım malzemelerinin yanması sonucu 10 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sepetlipınar Mahallesi Yeniköy mevkiinde bulunan Kocaeli Serbest Bölge’de meydana geldi. İddiaya göre, tersanedeki geminin içinde bulunan yalıtım malzemeleri bilinmeyen bir sebeple yandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. 10 işçi ise rahatsızlandı. Dumandan zehirlenmiş olabileceği tahmin edilen işçilerden M.Ç., D.E. ve T.Ö. ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alındı. 7’sinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Toplam 10 işçi, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İşçilerin neden rahatsızlığı yapılan tetkiklerin ardından belirlenecek.

İHA