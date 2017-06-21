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  3. 21 Haziran 2017 21:50

Gıda zehirlenmesinde 6 askere gözaltı kararı

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 askere gözaltı kararı verildi.

Gıda zehirlenmesinde 6 askere gözaltı kararı
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Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 6 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, kışlada yemek dağıtım ve kontrol heyetinde bulunan 6 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkardı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı.

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