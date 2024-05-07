Gizli fon davasında mağdur sayısı 28'e yükseldi

Futbol camiasından ünlü isimlerin dolandırıldığı iddiasına ilişkin davada mağdur sayısı 28'e yükseldi.

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü S.E.'nin arasında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

KAPALI ÇARŞI’DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, C.D. şikayetçi olarak yer aldı. D. ifadesinde S.E.’nin kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu’da hesap açmak yerine İstanbul’da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı. İfadesinde D., yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları E.’ye Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı. E.’nin yanında Denizbank logolu bir araçla geldiğini aktaran C.D., S.E.’den herhangi bir belgede almadığını ifade etti.

DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE PARASINI GERİ İSTEYENLERİ BAHANELERLE OYALAMIŞ

C.D. banka müdür E.’nin kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı. D., bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde E.’nin parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı. E.’nin sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde S.E.’nin gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.

İSTENEN CEZA 295 YILA ÇIKTI

Savcılık, E. hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 27 olan mağdur sayısı 28’e yükselirken, S.E. için istenen ceza talebi de 90 yıldan 295 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.

DHA