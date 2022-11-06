Göç İdaresi'nde ortalık karıştı! Çevik Kuvvet ve Özel Harekat müdahale etti

İzmir'de yakalanan ve Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edilen Azeri suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı. Kocaeli İl Göç İdaresi’nde özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de devreye girdiği büyük bir olay çıktı.

Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, sahte pasaportla İzmir’de yakalandı. Şahıs sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Rusya’ya sınır dışı edileceğini ileri süren Zilqam, Kocaeli İl Göç İdaresi’nde olay çıkardı. Yaşanan karışıklık üzerine çok sayıda çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Şahsın Rusya’da infazının bulunduğu ve bu sebeple oraya gönderilmek istemediği ortaya çıktı. Olay yerine aynı zamanda Kocaeli Vali Yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da geldi. Yapılan görüşmede yetkililer, Hacıyev İlqam Zilqam’a Azerbaycan’a gönderileceğini söyledi. Şahsın Azerbaycan’a sınır dışı edileceği öğrenildi.