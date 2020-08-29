Gökhan Özoğuz'dan Nihat Hatipoğlu tepkisi: Tıynetsiz bir yorum

Nihat Hatipoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından hastalığına sevinen bir grup olduğunu söyleyerek bu kişilere tepki gösterdi.

'DİN DÜŞMANLIĞI'

Hatipoğlu, yaşadıklarını anlattığı yazısında "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" dedi.



'TIYNETSİZ BİR YORUM'

Hatipoğlu'nun yazısının bu kısmı sosyal medyada gündem oldu. Hatipoğlu'na "sen din misin" yorumu yağdı. Bu gündeme dair Gökhan Özoğuz da sessiz kalmadı.

Gökhan Özoğuz paylaşımında Hatipoğlu'nun oğlunun açıklamalarına gönderme yaparak şunları söyledi: "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun.

Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."



Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıklamasında "Bu düşmanlığınız Allah'a ve peygamberedir" diyerek tepki çekmişti.