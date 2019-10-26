Gören bir daha bakıyor ! Mezar taşlarında CHP amblemi var

Rize’nin Çayeli İlçesi Musadağı Köyü’nde Kadıoğlu ailesine ait mezarlıkta, mezar taşları üzerine işlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) amblemi 6 ok, görenlerin dikkatini çekiyor.

Pazar53.com'un haberine göre, Köy Muhtarı Hızır Kadıoğlu, amblemin kendi aile büyüklerinin mezar taşlarına, vasiyetleri üzerine işlendiğini belirterek, bunun da cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerinden kaynaklandığını söyledi.

Muhtar Kadıoğlu; merhum babası, babaannesi ve diğer aile fertlerinin mezar taşlarına CHP amblemi konulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mezar taşlarındaki CHP amblemini vasiyet üzerine koydurduk. Babam, ağbim, babaannem, yeğenim aile büyüklerinin mezar taşlarında var. Kendileri öyle istemişti. Onun için koyduk onları. Zaten aksi bir durum olsa amblemi koymazdık. Zorla bir şey olmaz. Mezar taşında sevdiğimiz Mustafa Kemal’in kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş bir parti olduğu için CHP’nin amblemini koyduk.” dedi.

CHP sevgisinin ailesinde çocuklarının isimlerine de yansıdığını söyleyen Kadıoğlu, “Kızımın ismi Deniz, yeğenimin ismi Baykal. Oğlumun ismi Mustafa Kemal. Bu parti Mustafa Kemal’den bize miras kalmış. Bu nedenle sevgimiz ve saygımız var.” diye konuştu.

CHP’ye olan sevgisinin kişisel olduğun altını çizen Kadıoğlu, köyde muhtarlık seçimlerinde kendisine rakip çıkan olmadığını da kaydederek, “Bu da parti ayırımı yapmaksızın herkese eşit hizmet etmemiz ve bu anlamda sevilmemizden kaynaklanıyor olsa gerek” ifadelerini kullandı.