Grip aşılarında eczaneden satış başladı

Kısa bir süre önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar için tanımlanan grip aşılarının bugün itibarıyla ücret karşılığında eczanelerden satışına başlandı.

Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı. NTV'den Melike Tümer'in haberine göre 27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı. Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi. NTV