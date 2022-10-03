  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Grip aşılarında eczaneden satış başladı

Grip aşılarında eczaneden satış başladı

Grip aşılarında eczaneden satış başladı

Kısa bir süre önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar için tanımlanan grip aşılarının bugün itibarıyla ücret karşılığında eczanelerden satışına başlandı.

Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.

NTV'den Melike Tümer'in haberine göre 27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.

Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler.

Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.

 

NTV

Etiketler grip aşısı aşı grip eczane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay Survivor itirafı: ''Gece çıplak halde...''
AK Parti'ye en yakın isim son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
4.5 milyon EYT'liye emeklilik yolu göründü! Uzman isim açıkladı
Didem Soydan tanınmaz halde! Yeni imajı şaşırttı
100 yıllık evin pencerelerini gören şaşıp kalıyor
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TOGG'un fiyatı için resmi açıklama
Dolar'dan bir rekor daha! 18,57!
Güzellik merkezinde ''etek altı'' rezaleti!
İşte gerçekten ''UFO gören masum köylü''