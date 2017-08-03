Gülen'in yazdığı not ''komplo'' deyince bu karar çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in FETÖ sanığı emniyet müdürüne gönderdiği iddia edilen not ile orijinal el yazısı karşılaştırılacak.

Bursa’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan il eski Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, toplam 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ali Osman Kahya, geçen duruşmada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in kendisine yazdığı iddia edilen not ile Gülen’in orijinal yazısının karşılaştırılması talebini bu duruşmada da yineleyince mahkeme başkanı, resmi kurumlarda bulunan Gülen'e ait yazı örneklerinin ellerine ulaştığını, gerekli incelemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Bursa İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Bursa Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Osman Kahya, Atilla Gülsar, İbrahim Saydam, Faruk Öztürk ve Yusuf Ziya Leventoğlu tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından tutuklu sanıklarla birlikte Kemal Bayraktar, Ahmet Münir Acar ve Yüksel Yaşar hakkında Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'örgüte finansman sağlamak' suçundan 35'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen mayıs ayında iddianamenin okunması ve sanık ifadelerinin alınmasıyla başlayan duruşmaya bugün devam edildi. Bir grup yapmış tanıklar, bunlara bir yerlerden üflenmiş bunlar, onlar da üfürüyorlar” diye konuştu.

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Kahya, Gülsar, Saydam Kocaeli 1 Nolu T Tipi cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle ve eski İl sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar K.B., F.Ö., A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşmada SEGBİS sistemiyle ifade veren Ali Osman Kahya, "İlk duruşmada da söylemiştim, evimde bulunan Gülen'in bana yazdığı iddia edilen not, benim değil, bu bir komplodur, Gülen'in yazı örneklerini talep ediyorum tekrar" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı bu konuda resmi kurumlarda bulunan Gülen'e ait yazı örneklerinin ellerine ulaştığını, gerekli incelemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.