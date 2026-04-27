Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel'in itirazında karar verildi
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel hakkında mahkeme kararını verdi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum’da tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan tarihinde Erzurum’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sonel için bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itirazın reddedildiği öğrenildi.
İHA
