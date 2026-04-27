Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya dair hafızalarda yer edecek yeni görüntüler yayınlandı.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerden birinde Doku’nun, Diyarbakır’da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol