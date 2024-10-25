Hainler inlerinde vuruldu: 30 terörist öldürüldü

Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı

Cübbeli'den Bahçeli'ye olay sözler: ''Yemezler, yedirmezler, herkes haddini bilecek''

Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada

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