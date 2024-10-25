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Hainler inlerinde vuruldu: 30 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!"

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı terörist PKK
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