Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 19.14 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 30, 2025
GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI) https://t.co/hcwuI0FU3w
30.06.2025, 19:14:56 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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