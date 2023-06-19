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Haliç Köprüsü’nde trans bayrağı

Haliç Köprüsü’nde trans bayrağı
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LGBTİ+ Onur Haftası başlarken İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Beyoğlu’nda bulunan Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı.

Haliç Metro Köprüsü'ne İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi tarafından trans bayrağı asıldı. Görüntüleri Twitter’dan paylaşan komite, 25 Haziran pazar günü düzenlenecek Onur Yürüyüşü’ne dair kararlılıklarını vurgulayarak şunları yazdı:

“İzin gerektirmeyen şanlı yürüyüşümüze engel olmaya çalışan, kahraman polisini öve öve bitiremeyen yeni İçişleri bakanı'na Haliç Köprüsü’nden cevabımızdır. Dün her yeri kapadınız, çatlaklar bulduk, buluştuk.

Geçen sene de öyle. Yasaklarınız nafile. Dün yürüyüşle son bulan Trans Onur Haftasını selamlıyor, 31 İstanbul Onur haftasının ise bugün başladığını, pazar günü yürüyüşle son bulacağını buradan duyuruyoruz ‘Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır.’“

TRANS BAYRAĞI NEREDEN GELİYOR?
Trans bayrağını, geçmişte ABD Donanması'nda denizaltı subayı olarak çalışan Monica Helms tasarladı.

 Trans Onur Bayrağı, 1999 yılında hazırlandı ve ilk olarak Arizona eyaletindeki Phoenix Onur Yürüyüşü'nde kullanıldı.

Bayrakta yer alan mavi renk erkekleri, pembe kızları, ortada yer alan beyaz renk ise geçiş sürecinde olanları, kendini cinsiyetsiz olarak tanımlayanları ve interseksleri temsil ediyor.

Etiketler lgbt yürüyüş trans bayrak
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