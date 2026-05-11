Hantavirüslü gemideki 3 Türk vatandaşının test sonucu belli oldu

Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu.

Hantavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı. Sağlık Bakanlığı, ambulans uçakla ülkeye getirilen 3 vatandaşın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir" denildi. 

Yolcu gemisinde hantavirüs alarmı

Arjantin'den yola çıkan ve 23 ülkeden 150’den fazla yolcunun bulunduğu MV Hondius gemisinde, Hantavirüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmişti. Belgesel çekimi için gemide bulunan Ruhi Çenet’in de aynı yolculukta yer aldığı ortaya çıkmıştı. Çenet, seyahatin 24’üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti.

İlacı yok

Hantavirüs genellikle maruz kalındıktan 1 ila 8 hafta sonra yorgunluk ve ateş gibi grip benzeri semptomlarla başlıyor. Ölümcül solunum yolu hastalığına neden olabilen hantavirüs, kemirgen dışkısı veya idrarından kaynaklanan parçacıkların havaya karışmasıyla yayılabiliyor, insanlar arasında ise kolayca bulaşmıyor. Hastalığı tedavi edecek özel bir ilaç bulunmazken, tedavi destekleyici bakıma odaklanılıyor, ağır vakalarda ise hastalar solunum cihazına bağlanıyor.

DHA

Etiketler Sağlık Bakanlığı Hantavirüs test türkiye
