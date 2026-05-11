  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası yer değiştirme başvurularının 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı. Öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanlarına göre şekillenecek olan atama süreci, tamamen elektronik ortamda yürütülecek.

Duyuruya göre, iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak kadrolu öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise bu süre, sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıl olarak belirlendi.

Başvurular 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 20 Mayıs tarihi esas alınacak. Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında son gün saat 16.00’ya kadar yapılabilecek. Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
Yaşamı uzatan sır Türkiye'de hem de Adana'da bulundu!
Yaşamı uzatan sır Türkiye'de hem de Adana'da bulundu!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Etiketler öğretmen yer değiştime sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaşamı uzatan sır Türkiye'de hem de Adana'da bulundu! Yaşamı uzatan sır Türkiye'de hem de Adana'da bulundu! 9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi 9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! Komedyen Tuba Ulu hakkında Kanuni Sultan Süleyman sözleri nedeniyle istenen ceza belli oldu Komedyen Tuba Ulu hakkında Kanuni Sultan Süleyman sözleri nedeniyle istenen ceza belli oldu CHP'li belediye başkanı Burcu Köksal disipline sevk edildi! CHP'li belediye başkanı Burcu Köksal disipline sevk edildi! Hantavirüslü gemideki 3 Türk vatandaşının test sonucu belli oldu Hantavirüslü gemideki 3 Türk vatandaşının test sonucu belli oldu Dursun Özbek'ten Icardi ve Okan Buruk için flaş açıklama Dursun Özbek'ten Icardi ve Okan Buruk için flaş açıklama
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı Filenin sultanı Galatasaray'a Metin Oktay'ı anarak veda etti... Filenin sultanı Galatasaray'a Metin Oktay'ı anarak veda etti... Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan ile Dervişoğlu telefonda yarım saat ne konuştu ? Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan ile Dervişoğlu telefonda yarım saat ne konuştu ? Uykusu kaçan bir anne sayesinde bir facianın eşiğinden döndük: 13 kişi ölebilirdi! Uykusu kaçan bir anne sayesinde bir facianın eşiğinden döndük: 13 kişi ölebilirdi! Bahçeli'yi eleştirmişti... MHP'li Yalçın, Bülent Arınç'ı topa tuttu! Bahçeli'yi eleştirmişti... MHP'li Yalçın, Bülent Arınç'ı topa tuttu! İstanbul trafiğinde ''bayıltan'' kavga! Aldığı darbe sonrası yere yığıldı İstanbul trafiğinde ''bayıltan'' kavga! Aldığı darbe sonrası yere yığıldı Fenomen Çağla Öz’ün nişanı ''göz kanattı''... Takılan altınları taşımak için özel ekip tuttular! Fenomen Çağla Öz’ün nişanı ''göz kanattı''... Takılan altınları taşımak için özel ekip tuttular! Türkiye'nin 88 yıllık gıda devi el değiştiriyor! İmzalar atıldı Türkiye'nin 88 yıllık gıda devi el değiştiriyor! İmzalar atıldı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!