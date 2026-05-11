Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası yer değiştirme başvurularının 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuzu yayımladı. Öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanlarına göre şekillenecek olan atama süreci, tamamen elektronik ortamda yürütülecek.

Duyuruya göre, iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak kadrolu öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise bu süre, sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıl olarak belirlendi.

Başvurular 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 20 Mayıs tarihi esas alınacak. Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında son gün saat 16.00’ya kadar yapılabilecek. Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

İHA