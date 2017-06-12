Hastanede klima bozulunca çareyi böyle buldular

Ağrı Devlet Hastanesi'nde klimanın arızalanması sonrası ameliyathanede ilginç görüntüler yaşanmaya başladı.

Uzun bir süre önce arızalanan iklimlendirme ve havalandırma sisteminin yapılması için Ağrı Devlet Hastanesi yönetimi konuyu resmi yazıyla Ağrı Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği'ne bildirdi ancak sistemdeki arıza düzelmeyince doktorlar ameliyathaneye yelpazelerle girmeye başladı.

18 derece olması gereken ameliyathane sıcaklığının klimanın arızalanması nedeni ile 29 dereceleri bulması ile doktor ve personeller çareyi karton yellemekte buldu.

Guatr ameliyatında doktorların hastayı ameliyat ettiği esnada görevlendirilen bir personelin ise ameliyatı yapan doktoru serinletmek için karton yellediği görülüyor.

Öte yandan yansıyan görüntülerle ilgili sağlık yetkilileri herhangi bir açıklama yapmaktan çekindi.