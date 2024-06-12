Hastanelerde randevu sistemi değişiyor: Artık tetkik ve ameliyatlar için de onay gerekecek

Hastanelerde başlayan onaylı randevu sisteminde artık sadece muayene için değil tetkik ve ameliyatlar için de bir gün önceden onay gerekecek.

Hastanede muayenelerinde başlayan onaylı randevu sistemi, artık tetkiklerde de geçerli olacak. Tetkik yaptırmak için randevu alanlar bu randevuya onay vermek zorunda olacak. Yeni sistem 24 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

PEKİ TETKİKLERDE ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

-HASTAYA HASTANEDEN TETKİK RANDEVUSU VERİLECEK.

-RANDEVUDAN 2 GÜN ÖNCE SAAT 20:00'YE KADAR HASTALARIN RANDEVUSUNA ONAY VERMESİ VEYA GELEMEYECEĞİNİ BİLDİRMESİ GEREKECEK.

- SON ONAY SAATİNE KADAR RANDEVUSUNU ONAYLAMAYANLARIN RANDEVUSU İPTAL EDİLECEK.

- RANDEVUSUNU ONAYLADIĞI HALDE GİTMEYEN KİŞİLER, AYNI İŞLEM İÇİN ANCAK 15 GÜN SONRA YENİ BİR RANDEVU ALABİLECEK.

- 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR VE KANSER HASTALARI ONAY İŞLEMİNDEN MUAF TUTULACAK.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, hekim uygun görürse muayene olan hastaya tetkik ya da görüntüleme randevusu verecek. Hastanın randevudan 2 gün önce saat 20:00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek.

Onay, "www.MHrs.GOv.TR" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayanların randevusu iptal edilecek. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni bir randevu alabilecek. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları onay işleminden muaf tutulacak. Bu hastalar hastanelerden her zaman randevu verilebilecek.

Hastanın bir hastanede yaptırdığı tetkik amaçlı görüntüleme işlemi diğer hastanelerde görüntülenebilecek.

PEKİ BU SİSTEM HANGİ TETKİKLERDE GEÇERLİ OLACAK ?- MR

-TOMOGRAFİ

-GASTROSKOPİ

- KOLONOSKOPİ

-AMELİYATLAR

MR, tomografi , gastroskopi , kolonoskopi , hatta ameliyatlar dahil olmak üzere hastanelerin randevu verdiği bütün tetkiklerde bu onaylı sistem devreye girmiş olacak.