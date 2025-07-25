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Hastaneye kaldırılan İmamoğlu'nun sağlık durumu açıklandı

Hastaneye kaldırılan İmamoğlu'nun sağlık durumu açıklandı
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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürüldü.

İmamoğlu muayene olduktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

İmamoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi. 

''SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Dilek İmamoğlu, "Sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi; sağlık durumu gayet iyi. Arayıp soran, iyi dileklerini paylaşan herkese gönülden teşekkür ederiz. Ekrem’in avukatı aracılığıyla sizlere ilettiği mesajı da paylaşmak isterim; 'Sağlığım, inancım, azmim ve kararlılığım en üst seviyededir. Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, İmamoğlu'nun sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Çelik, X'ten yaptığı paylaşımda "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var. Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.

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Etiketler ekrem imamoğlu ibb bel ağrısı hastane
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