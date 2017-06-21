Havadaki krizle ilgili ilk görüntüler !

Rus basını, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa NATO'ya ait bir F-16'nın yaklaşmasına ait ilk görüntüleri yayınladı. Öte yandan, Rusça yayın yapan Korrespondent.net internet sitesine göre, Su-27 ve F-16'nın havada yakınlaşması üzerine bir NATO temsilcisi yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Şoygu'nun uçakta olduğunu bilmediklerini belirtti.



NATO yetkilisi, F-16’nın standart prosedür gereği kendilerine yaklaşan uçağa eşlik etmek ve tanımlamak için takip mesafesinde yaklaştığını belirtti. NATO adına konuşan yetkili, Rus bakanı taşıyan uçağa yönelik eylemin her NATO hava sahasına yaklaşan uçak için yapılan standart bir uygulama olduğunu ekledi.

Öte yandan, haberde NATO’nun geçtiğimiz hafta boyunca Rusya’ya ait azımsanamayacak sayıda savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde görüldüğünü ve bunların içinde bombalama uçakları, keşif uçakları, nakliye uçaklarının da bulunduğu belirtildi.

F-16'YI ENGELLEMİŞTİ

Bugün NATO uçaklarının Rusya Savunma Bakanı Sergey Şorgu'yu taşıyan uçağa yaklaşmaya çalışmış, Şoygu'nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi bir savaş uçağının, NATO'ya ait F-16 ile savunma bakanını taşıyan uçağın arasına girdiği açıklanmıştı.