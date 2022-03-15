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HDP'li Güzel hakkındaki fezleke iade edildi

HDP'li Güzel hakkındaki fezleke iade edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terörün finansmanı' suçlamasıyla hazırlanan ve Meclis'e sunulan 3'üncü fezleke, yargıya iade edildi. İadeye ilişkin karar, TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunuldu.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine yaşanan süreçte hakkında 2 ayrı fezleke düzenlenen Semra Güzel'in dokunulmazlığı, 1 Mart 2022 tarihindeki TBMM Genel Kurulu'nda kaldırıldı.

Bu süreçte Güzel hakkında 'terörün finansmanı' ile ilgili yeni bir fezleke geldi. Savcılığın ek dosya olarak Meclis'e gönderdiği fezleke, sürece dahil edilmemişti. Söz konusu fezlekenin, dokunulmazlığın kaldırıldığı daha önceki 2 dosya ile teknik bağlantısı tespit edilemediğinden fezleke yargıya iade edildi. İade kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okunarak bilgiye sunuldu.

Etiketler hdp güzel fezleke
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