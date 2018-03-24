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  3. 24 Mart 2018 09:55

HDP'li vekile 18 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri'nin yargılandığı davada, Botan'a 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi, Geveri beraat etti.

HDP'li vekile 18 yıl 8 ay hapis cezası
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Botan ile Geveri hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. 

Suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanık Botan'ı 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Botan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile evine en yakın güvenlik birimine ayda bir kez imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi. 

Mahkeme, Geveri'nin beraatine karar verdi.

AA

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