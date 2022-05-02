  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''

Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hilal Kaplan'ın İstanbul Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluların şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarların verdiği karşılığa tepki vermek isterken kullandığı ifadeler olay oldu.

Trabzonspor taraftarının Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk kutlaması yapması Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu. Hilal Kaplan’ın “Medeni’ Bağdat Caddesi’ne bakınız” sözlerine Ahmet Ercanlar “Hilal Hanım'a Fenerbahçe forması giydirip Trabzon meydanına gönderelim. Medeniyetten nasiplensin” diye yanıt verdi.

Trabzonspor taraftarının şampiyonlukla birlikte Fenerbahçelilerin yoğunlukta olduğu Bağdat Caddesi’nde kutlama yapması Fenerbahçeliler tarafından tepkiyle karşılandı. 

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turuna çıkan Trabzonsporlu taraftarların araçları taşlandı. 

 Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabından ‘“Medeni’ Bağdat Caddesi’ne bakınız. 

#Trabzonspor Türkiye’nin takımı, Türkiye’nin taraftarı. Şampiyonluğunu da istediği yerde kutlar. Şu saçmalıklar bir bitmedi” ifadelerini kullandı.

Etiketler hilal kaplan trabzonspor taraftarı trabzonspor fenerbahçe traftar tepki medeni bağdat caddesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokağa çıkma yasağı günleri gibi... İstanbul’da şaşırtan manzara
Petrol fiyatlarına büyük zam geliyor
Ünlü çift kimseye aldırmadı, havuz başında aşka geldi
''Maskesiz'' bayramda camiler dolup taştı
O Türkiye'nin ''mucize'' insanı! 3 boyutlu yazıcıyla hayata döndü
Uzman isim uyardı: Bayram sofrasındaki bu hata kör yapıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camisi'nde İngilizce hutbe
Akaryakıtta büyük vurgun! Benzin veya motorin yerine oyun pompalamışlar
Fiyatlar düşecek diye beklerken... Otomobil fiyatları için kötü haber geldi
Gel de çıldırma! Tarlada 1, markette 5,5 TL!