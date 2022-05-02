Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hilal Kaplan'ın İstanbul Bağdat Caddesi'nde Trabzonsporluların şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarların verdiği karşılığa tepki vermek isterken kullandığı ifadeler olay oldu.

Trabzonspor taraftarının Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk kutlaması yapması Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu. Hilal Kaplan’ın “Medeni’ Bağdat Caddesi’ne bakınız” sözlerine Ahmet Ercanlar “Hilal Hanım'a Fenerbahçe forması giydirip Trabzon meydanına gönderelim. Medeniyetten nasiplensin” diye yanıt verdi.

Trabzonspor taraftarının şampiyonlukla birlikte Fenerbahçelilerin yoğunlukta olduğu Bağdat Caddesi’nde kutlama yapması Fenerbahçeliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turuna çıkan Trabzonsporlu taraftarların araçları taşlandı.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabından ‘“Medeni’ Bağdat Caddesi’ne bakınız.

#Trabzonspor Türkiye’nin takımı, Türkiye’nin taraftarı. Şampiyonluğunu da istediği yerde kutlar. Şu saçmalıklar bir bitmedi” ifadelerini kullandı.