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  3. 29 Ağustos 2018 09:00

Hortumcular da aftan yararlanacak mı ?

CHP, MHP'nin af önerisiyle ilgili kritik bir detaya dikkat çekti. Af düzenlemesinin yolsuzluk yapanları kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor.

Hortumcular da aftan yararlanacak mı ?
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MHP'nin TBMM'nin açılmasıyla birlikte gündeme almayı planladığı af kanun teklifiyle ilgili CHP'nin en büyük çekincesi yolsuzlukların af kapsamında olup olmadığı… CHP af konusuna baştan ‘Hayır' tutumu sergilemeyi doğru bulmadı. Konu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırıldı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, MHP'nin yasa teklifinde terör suçları, kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı kapsam dışı bırakılıyor. Diğer suçlarda infaz yasası değişikliğiyle ceza indirimi öngörülüyor. Teklif karşılıksız çek verenlerin affedilmesini de kapsıyor. CHP bu konuda yol haritasını belirlemek için teklif metninin ortaya çıkmasını bekleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin tutumuna bakacak. MHP'nin bu konuda iktidardan destek alıp almaması, cumhur ittifakının geleceği konusunda da gösterge olacak.

AK Parti af teklifini görüşecekAK Parti af teklifini görüşecek

 

Sözcü

af teklifi , mhp
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